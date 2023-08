Via alla Thu-La: arrivato in silenzio, Thuram si comporta già da leader. All’Inter potrebbe…

Doveva diventare la prima riserva di lusso della LuLa, la coppia d'attacco titolare formata da Lukaku e Lautaro Martinez. E invece, a causa del tradimento del belga, promesso sposo della Juventus, e in attesa dell'arrivo di un altro attaccante, Marcus Thuram si ritrova di colpo indispensabile per l'Inter di Simone Inzaghi. Sarà quasi certamente lui a iniziare la partita di sabato 19 agosto contro il Monza, esordio in campionato dei nerazzurri. Intanto, il francese si comporta già da leader: ha accolto Sommer, ex compagno ai tempi del Borussia Moenchengladbach, e potrebbe presto fare lo stesso con Balogun, suo amico. Insomma, un acquisto poco chiacchierato, ma che promette di giocare un ruolo importante nella stagione interista:

"Sembra quasi che il trasferimento di due anni fa non sia mai saltato. E che Marcus Thuram sia già un veterano nel gruppo squadra nerazzurro. Segnali, in questo senso, ne sono già arrivati parecchi in questo primo mese abbondante del francese da giocatore dell'Inter: le parole, il lavoro, qualche buono spunto in amichevole. Quel 9 sulle spalle che può voler dire poco ma anche tanto, considerando la caccia alla punta ancora in corso. Come se non bastasse, Thuram si sta anche dimostrando uomo mercato: si pensi all'asse con Sommer (Marcus ha accolto il portiere con una storia Instagram) e all'amicizia con Balogun, rapporto che – chissà – potrà essere importante per spingere Folarin a Milano (...)".