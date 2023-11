Inter, derby d’Italia con la Juve anche per Djalo: chi è più avanti

"Il contratto con il Lille è in scadenza e al momento non ci sono segnali per un possibile rinnovo. L'Inter ci aveva già pensato per rimpiazzare Skriniar, poi il brutto infortunio ha bloccato tutto ma ora la pista Djalo può riaprirsi; occhio alla concorrenza della Juve, perché Giuntoli ha fatto un primo sondaggio per il ragazzo ma a oggi l'Inter è ancora in pole. Curiosità: Tiago è cresciuto nelle giovanili del Milan, che nell'estate 2019 l'ha venduto al Lille dopo sei mesi in Primavera”, si legge.