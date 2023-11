Verso Juve-Inter, è allarme infortuni: chi può tornare e chi no dei 10 giocatori ai box

Dubbi Juve

[...] Per i cinque che spera di recuperare Allegri sarà decisiva la prossima settimana di test. Vale per Miretti, costretto a lasciare il ritiro dell'Under 21 per una lombalgia fastidiosa che verrà valutata nuovamente con esami strumentali da lunedì in poi. Stesso discorso per Huijsen (rimasto a Vinovo per non rischiare complicazioni) e per Weah, che attende il via libera dai medici dopo il problema alla coscia di tre settimane fa. Con ogni probabilità resterà in dubbio fino all'ultimo Locatelli, perché dieci giorni non saranno sufficienti a risolvere del tutto la lieve frattura alla decima costola subita nella sfida contro il Cagliari. Tra i possibili rientri in casa bianconera c'è anche quello di Alex Sandro, che tornerà ad allenarsi in gruppo la prossima settimana (come si spera facciano anche Weah e Huijsen) dopo i due mesi di stop per la lesione al bicipite femorale subita lo scorso 18 settembre.