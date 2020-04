Conte li sogna all’Inter: in ballo quasi 100 mln. Marotta c’è, il doppio colpaccio non è utopia

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juventus si starebbe muovendo per provare quanto prima l’affondo su Federico Chiesa. Il quotidiano, però, sostiene con forza come sul giocatore ci sia la concorrenza fortissima dell’Inter, tutt’altro che disposta a cedere nella corsa all’esterno della Fiorentina. Anche perché Antonio Conte, secondo il CdS, è calcisticamente innamorato di Chiesa, che sogna di vedere in nerazzurro, magari in compagnia di Gaetano Castrovilli, per quello che sarebbe un doppio colpaccio (da quasi 100 milioni, se consideriamo che la valutazione di Castrovilli si aggira sui 40) targato Marotta:

“La concorrenza dell’Inter è fortissima: Conte è innamorato di Chiesa e vorrebbe addirittura un doppio colpaccio con Castrovilli. Ma l’ostacolo più grande resta sempre e comunque la Fiorentina. Rocco Commisso, infatti, non ne vuole sapere di privarsi del suo gioiello. L’impresa gli è riuscita già nella sua prima estate da presidente e punta al bis. «Chiesa all’Inter come sostiene Matteo Renzi? No, no, Federico sta qui (…)». La Juve all’attacco, l’Inter non molla, la Viola si difende: il romanzo di Chiesa è ancora ai primi capitoli“.

(Fonte: Corriere dello Sport)