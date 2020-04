TS – Inter, Castrovilli il preferito a centrocampo: ben tre possibili contropartite

Inter e Juve sono pronte a darsi battaglia per Gaetano Castrovilli quando il mercato riaprirà i battenti. TuttoSport rivela la strategia nerazzurra: “Castrovilli è senza dubbio il preferito per rinforzare la linea mediana. Ha superato a pieni voti i test degli osservatori, ma soprattutto di Conte e della dirigenza. Piace per qualità, capacità di cucire il gioco e gamba. Tutte doti fondamentali per una mezzala nel 3-5-2 contiano. L’ostacolo Fiorentina vale anche per l’Inter, che a sua volta confida in un giocatore: Dalbert , ceduto in prestito secco ai viola l’estate scorsa e che potrebbe essere usato come parziale contropartita. Senza dimenticare Gagliardini e soprattutto Nainggolan , già richiesto dalla Fiorentina prima che arrivasse l’accordo col Cagliari: non è così scontato che Giulini riesca a comprarlo”.