Inter, non solo Gosens: doppio colpo in chiusura di mercato per Inzaghi

Alessandro Cosattini

Un doppio colpo di mercato in casa Inter per la seconda parte di stagione. La dirigenza è al lavoro per accontentare le richieste di Simone Inzaghi. C'è un altro nome oltre a quello di Robin Gosens, ne parla La Repubblica: "Inzaghi spera di riabbracciare anche Caicedo: l'attaccante del Genoa è il candidato numero uno a prendere il posto dell'infortunato Correa, che resterà fuori almeno per un mese. L'Inter studia il doppio colpo, con Gosens a un passo e Caicedo ogni giorno sempre più vicino", si legge.