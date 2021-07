Inter su Dragowski? L’agente: “Mercato lungo, può succedere di tutto”

Le dichiarazioni dell'agente del numero uno polacco, accostato ai nerazzurri nelle scorse settimane per la porta

Nelle scorse settimane Bartlomiej Drągowski è stato più volte accostato all’Inter per la porta. Del futuro del portiere ha parlato così Mariusz Kulesza, agente del numero uno della Fiorentina, a Firenzeviola.it: “Ancora è presto per parlare di futuro, il mercato è lungo e può succedere di tutto. In questo momento l'unico obiettivo del mio assistito è quello di lavorare sodo ed arrivare preparati al massimo per la nuova stagione".