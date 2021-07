FCIN1908 – Florida Cup, l’Inter conferma la presenza: domani la partenza

Il club nerazzurro attende novità dagli organizzatori che intanto hanno diffuso una nota dopo il forfait dell'Arsenal

"Siamo dispiaciuti che l'Arsenal abbia deciso di non partecipare alla Florida Cup 2021. Auguriamo ai componenti dell'Arsenal positivi al Covid-19 una pronta guarigione mentre ci apprestiamo agli ultimi preparativi per l'evento. Resteremo in contatto con i tifosi che hanno acquistato i biglietti per vedere l'Arsenal a Orlando valutando le opzioni per loro". Con questo comunicato gli organizzatori della Florida Cup hanno commentato il forfait dell'Arsenal in seguito alle diverse positività al Covid nello spogliatoio dei Gunners.