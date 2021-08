Inter-Dumfries, accordo già trovato: le cifre. L’offerta per convincere il PSV…

Dialoghi in corso tra i dirigenti nerazzurri e il club olandese: si cerca l'intesa per l'esterno, scelto da Inzaghi come erede di Hakimi

Alessandro Cosattini

L’Inter vuole stringere per regalare Denzel Dumfries a Simone Inzaghi nel minor tempo possibile. È lui l’erede di Hakimi scelto dal nuovo allenatore nerazzurro, che spera di averlo a disposizione già dalla prossima settimana. Come riportato da Calciomercato.com, “i dirigenti nerazzurri hanno offerto 15 milioni di euro (bonus compresi) al PSV Eindhoven e ora aspettano una risposta da parte del club olandese per il terzino destro classe 1996, con il quale hanno già trovato un accordo su un ingaggio annuale da 2,5 milioni di euro netti”.