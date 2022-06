Sky – Inter, summit per Dybala e in parallelo discorsi per Lukaku: la situazione

L’agente di Paulo Dybala nella sede dell’Inter in questi minuti, ma non solo. I dirigenti nerazzurri in parallelo continuano a lavorare al possibile ritorno di Romelu Lukaku a Milano. Ecco quanto evidenziato dal sito di Sky Sport: “L'Inter dunque continua a portare avanti parallelamente i discorsi con Dybala e Lukaku, per il quale nella giornata di martedì c'è stata un'apertura del Chelsea verso il prestito. I nerazzurri puntano al prestito secco, ma i Blues chiedono qualcosa in più”, si legge.