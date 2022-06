FCIN1908 / Dybala, l’agente in sede Inter: “Ottimista? Nella vita sì”

L'agente di Paulo Dybala nella sede dell'Inter. Jorge Antun è arrivato in Viale della Liberazione, al via il summit

L'agente di Paulo Dybala nella sede dell'Inter. Era atteso un nuovo contatto diretto tra le parti in questa settimana e oggi il procuratore dell'argentino, Jorge Antun, si è presentato in Viale della Liberazione a Milano per incontrare i dirigenti nerazzurri. Con lui, gli intermediari e i collaboratori per trattare in prima persona con Beppe Marotta e Piero Ausilio.