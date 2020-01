Sky – Eriksen-Inter, domani può essere giornata giusta. E Christian è pronto al grande gesto

Domani può essere una giornata importante per sbloccare la trattativa che dovrebbe portare Christian Eriksen all’Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, l’agente del giocatore, Martin Schoots, nelle prossime ore incontrerà i vertici del Tottenham per trattare la buonuscita. Possibile, dunque, che lo stesso Eriksen rinunci a qualcosa pur di facilitare la buona riuscita della trattativa. Non solo: l’emittente sostiene che anche l’intermediario che sta curando la trattativa domani sarà a Milano, per tenere un filo diretto con Londra e cercare così di avvicinare ancor di più le parti.

Il programma del club nerazzurro era quello di far arrivare il giocatore entro la fine di questa settimana. In ogni caso, l’Inter è convinta di portare a termine questa operazione. Per vedere Eriksen in nerazzurro è solo questione di tempo.

(Fonte: Sky Sport)