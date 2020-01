Repubblica – Eriksen all’Inter si fa domani! Tutto pronto: programma e dettagli

“Ci siamo, l’arrivo Christian Eriksen è solo questione di ore. Il danese ha espresso il desiderio di andare all’Inter al proprietario del Tottenham Daniel Levy durante un incontro avvenuto nelle ore scorse. Nelle prossime (ore) è previsto un nuovo incontro tra l’agente del giocatore, Schoots, è i dirigenti inglesi”. Apre così il suo articolo Repubblica.

Il quotidiano si sbilancia e prevede la fumata bianca per il danese all’Inter già nelle prossime ore.

“L’obiettivo di Schoots è chiudere la trattativa entro domani (giovedì). Al momento la differenza tra domanda e offerta si è assottigliata ed è probabile che se il Tottenham non indietreggerà di un passo, l’Inter arriverà a mettere sul piatto i 20 milioni richiesti da Levy“, aggiunge Repubblica.

I nerazzurri hanno già un accordo blindato con il giocatore per 4 anni e stanno cercando di risparmiare qualcosa sul costo del cartellino. Se dovesse concludersi positivamente la trattativa, è probabile che Eriksen possa essere presente a San Siro domenica per Inter-Cagliari. Non in campo ma almeno per la passerella con i tifosi.