The Times – Inter, è fatta per Zefi. Kevin martedì a Milano: “Non vedo l’ora!”

L'Inter ha ormai chiuso la trattativa per portare a Milano il giovane talento irlandese Kevin Zefi, considerato da molti come uno dei grandi astri nascenti del calcio britannico. Secondo ultime indiscrezioni del Times, infatti, il 16enne esterno d'attacco dello Shamrock Rovers arriverà in Italia martedì, per sostenere le visite mediche e porre la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri.