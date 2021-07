A Milano arriva il grande talento del calcio UK: “Affare chiuso. L’Inter ha bruciato tutti”

L'Inter mette le mani su uno dei più grandi talenti del calcio britannico, battendo la concorrenza di tantissimi club

Secondo quanto riporta il The Scottish Sun, infatti, il club avrebbe chiuso per l'arrivo in nerazzurro di Kevin Zefi, esterno offensivo classe 2005 (16 anni compiuti lo scorso 11 febbraio) di proprietà dello Shamrock Rovers, società che milita nella massima serie irlandese.