Cessione Inter, effetti sul mercato: “Marotta ha fermato due trattative quasi definite”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto in casa Inter, costretta a vivere una situazione societaria tutt’altro che semplice e che ha costretto i nerazzurri a fermare due trattative ben avviate come quelle per De Paul e Musso. Scrive il giornalista:

“Più complicato puntare su uno scambio. L’evoluzione societaria ha inevitabilmente congelato i piani dell’Inter. In attesa di capire quali saranno gli scenari al momento si è bloccato il progetto che avrebbe dovuto portare all’assalto di De Paul e Musso. Con l’Udinese i colloqui erano particolarmente avviati ma adesso c’è stata una brusca frenata. Tutto congelato in attesa di capire cosa accadrà“.

