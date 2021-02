Cessione Inter, presto la svolta? Segnale di… Zhang: “Sì all’ultima decisione di BC Partners”

Potrebbe non essere affatto conclusa la trattativa tra BC Partners e Suning per il passaggio di proprietà del pacchetto di maggioranza dell’Inter. Come riportato da Tuttosport, infatti, le parti avrebbe convenuto di spegnere i riflettori sui dialoghi. Un segnale evidente, anche da parte di Zhang (che nei giorni scorsi aveva fatto trapelare il no definitivo al fondo londinese), di come l’affare sia tutt’altro che tramontato.

BC Partners, offerta inviata a Suning: ora il silenzio

“Mentre l’Inter si gioca lo scudetto, l’altra partita – quella per il controllo del club nerazzurro – al momento ha come teatro la rotta Nanchino-Londra. Al quartier generale di Suning è arrivata l’offerta di Bc Partners per il controllo quasi totalitario della società e le parti hanno deciso di spegnere i riflettori sulla trattativa, segno di come la partita sia tutt’altro che chiusa“.

