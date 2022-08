L’Inter guarda già al 23-24: “Il primo acquisto dell’estate può arrivare a zero”

Potrebbe essere a parametro zero il primo acquisto dell'Inter della prossima estate. Se non dovesse concretizzarsi il suo arrivo in difesa in questa sessione di mercato, infatti, Manuel Akanji potrebbe vestirsi di nerazzurro a partire dalla prossima stagione, visto il suo contratto in scadenza con il Borussia Dortmund nel 2023. Scrive il Corriere dello Sport:

"Ultimo week-end per decidere il difensore che completerà la rosa di Inzaghi. Tra oggi e domani, infatti, l’Inter verificherà definitivamente l’esistenza di qualche spiraglio per Chalobah (su cui c’è stato il pesante inserimento del Milan e resta pure in corsa il Lipsia ma dipende sempre dall’arrivo di un nuovo difensore al Chelsea) o Akanji (in alternativa il club nerazzurro punterà ad ingaggiarlo tra un anno quando scadrà il suo contratto con il Borussia Dortmund), altrimenti via libera a Acerbi. Magari già da lunedì, visto che si tratta soltanto di perfezionare l’impianto dell’operazione (prestito pressoché gratuito) messo in piedi nei giorni scorsi. «Corsa a tre per la difesa? Sicuramente sì, per ora», non si è sbilanciato Marotta, che, a proposito, del laziale ha aggiunto: «Ci è stato proposto. Stiamo valutando tra di noi il giocatore che chiuderà la campagna acquisti»".