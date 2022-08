Inzaghi, compito decisivo per la stagione dell’Inter: “Simone dovrà fare meglio di Tuchel”

La partita di ieri all'Olimpico contro la Lazio ha messo a nudo alcune difficoltà dell'Inter, anche nei singoli. Per esempio, la condizione tutt'altro che perfetta di Romelu Lukaku, ancora lontano dalla forma migliore. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi avrà il compito innanzitutto di rimettere in carreggiata quanto prima il belga, ma non solo. Sarà importante, infatti, rendere l'ex Chelsea letale anche nel gioco negli spazi stretti, missione fallita da Tuchel a Londra. Uno scoglio difficile da superare, ma anche decisivo per la stagione dell'Inter: