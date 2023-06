Sky – Inter, un nome per l’attacco è Lukebakio. Sarebbe sostituto di Correa

Da Skysport arriva un nome nuovo per il mercato dell'Inter. Si tratta di un'idea per ora, come sottolineato da Gianluca Di Marzio, che ha spiegato come i dirigenti nerazzurri siano in questo momento piuttosto concentrati sulla finale di Istanbul. C'è da tenere buono - ha sottolineato il giornalista - il nome di Dodi Lukebakio. È un attaccante dell'Hertha Berlino, classe 1997.