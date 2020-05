Frecce Inter, c’è l’ipotesi più affascinante: un ‘capitolo 2’ che sembrava irrealizzabile

Fra i tanti movimenti previsti per la prossima sessione di campagna acquisti, molti ne sono previsti anche sulla fasce. Come riportato dal Corriere dello Sport, il preferito di Antonio Conte resta Emerson Palmieri del Chelsea, per il quale però i Blues chiedono molto. In piedi resta il nome di Kurzawa, che arriverebbe a parametro zero, ma anche l’ipotesi più affascinante: il ritorno all’Inter di Joao Cancelo. In prestito in nerazzurro nel 2017-18, il giocatore non fu riscattato dal Valencia per i costi dell’operazione. Il secondo capitolo che sembrava irrealizzabile ora invece sembra possibile:

“Il preferito del tecnico interista rimane Emerson Palmieri del Chelsea, i due hanno condiviso alcuni mesi a Londra. La chiusura anticipata della stagione in Francia attiva i ragionamenti su Kurzawa, che continua a piacere all’Inter: sarebbe un innesto a parametro zero. Resta vivo l’interesse nerazzurro per Cancelo. Diverso il discorso per Junior Firpo e Semedo, nel senso che col Barcellona il canale è aperto ma in un’operazione che dovrebbe inglobare anche Lautaro Martinez“.

(Fonte: Corriere dello Sport)