Inter, freccia a destra: indizi sul vero sogno di Conte. Ma c’è un’ipotesi clamorosa

Sulle fasce sono previsti, nella prossima sessione di mercato, grandi movimenti da parte dell’Inter. Sia a sinistra che a destra, dove resistono due piste molto suggestive. Una porta a Federico Chiesa, il vero sogno di Conte (ieri un indizio è arrivato dalle parole, poi smentite, di Matteo Renzi). Ma c’è anche un’ipotesi clamorosa che riporta il Corriere dello Sport e che porta a Joao Cancelo:

CAVALLO DI RITORNO – “Nel prossimo mercato l’Inter si troverà di fronte al rebus fasce (…). Cancelo? Dopo 6 mesi alla grande, l’Inter non fu in grado di riscattarlo dal Valencia. Ma chissà che non possa diventare un “cavallo di ritorno”. La poca fortuna avuta al Manchester City, lo riporta sul mercato e così l’Inter potrebbe farci un pensiero. Sempre che Guardiola non chieda in cambio Skriniar o Bastoni…“.

ALTRE OPZIONI – “In aggiunta, per la corsia destra c’è un vero e proprio sogno, e si chiama Chiesa. Dal punto di vista fisico è un interprete ideale per il suo tipo di calcio (…). Un’occasione potrebbe essere rappresentata da Semedo. Il portoghese è uno dei giocatori che il Barcellona sarebbe disposto a mettere nel pacchetto per portare in Catalogna Lautaro. Nell’elenco c’è anche il brasiliano Firpo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)