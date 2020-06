Kumbulla-Vertonghen, il piano dell’Inter. Conte vuole valutare bene la situazione, ecco perché

Tuttosport, il club nerazzurro ha deciso di seguire una doppia strategia per la difesa. Da una parte la volontà è quella di bloccare il giovane difensore del Verona. Dall’altra si continua a monitorare il difensore del Tottenham (in scadenza di contratto) che potrebbe sostituire Godin se l’uruguaiano dovesse partire. L’Inter punta forte su Marash Kumbulla e allo stesso tempo non molla Vertonghen . Secondo quanto riporta, il club nerazzurro ha deciso di seguire una doppia strategia per la difesa. Da una parte la volontà è quella di bloccare il giovane difensore del Verona. Dall’altra si continua a monitorare il difensore del Tottenham (in scadenza di contratto) che potrebbe sostituire Godin se l’uruguaiano dovesse partire.

“Nelle ultime ore è emerso che l’interesse dell’Inter per Vertonghen, iniziato già a fine 2019, non è sopito. Anzi. In Italia hanno sondato il terreno il Napoli e la Roma, ma da quanto filtra il club più interessato e più vicino a Vertonghen in Serie A è proprio l’Inter“, sottolinea Tuttosport.