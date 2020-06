Sky – Tonali, priorità all’Inter. In pugno anche Kumbulla. Lautaro? Conte non darà l’ok se…

Negli studi di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha dato importanti aggiornamenti sulle trattative di mercato che vedono coinvolta l’Inter, attivissima in entrata (Tonali e Kumbulla) e in uscita (Lautaro Martinez ed Esposito). Ecco le ultime novità:

LAUTARO MARTINEZ – “Negli ultimi giorni non ci sono stati passi avanti tra le due società. Bisogna partire da un presupposto: il Barcellona non ha intenzione di tirare fuori i 111 milioni di euro della clausola. Quindi, si sta lavorando per trovare una soluzione. Nelle scorse settimane si era parlato di un esborso cash importante più una contropartita tecnica, individuata in Junior Firpo. Poi è chiaro, l’Inter non ha il sostituto: Werner è andato al Chelsea, Cavani non vuole chiudere con nessuno perché vuole aspettare. Dunque, anche accettare 90-95 milioni e un giocatore dal Barcellona permetterebbero sì di avere un tesoretto importante, ma poi bisognerebbe trovare un’alternativa adeguata, anche per giocare con Lautaro. E Conte, prima di dare l’ok all’operazione vuole essere sicuro del giocatore eventualmente in arrivo. Bisogna capire anche la volontà del ragazzo, stuzzicato dall’offerta del Barcellona. Bisogna capire se dal 7 luglio spingerà o se proverà a vincere qualcosa di importante con l’Inter. E’ tutto molto aperto: è una possibilità concreta questa trattativa“.

TONALI – “E’ una grande opportunità, perché è giovane, italiano e forte. Lui ha dato priorità all’Inter. Secondo me siamo sui 30 più bonus, nonostante le richieste di Cellino. Tonali ha dato il pallino in mano all’Inter. I nerazzurri hanno in mano l’opportunità di chiudere“.

KUMBULLA – “L’Inter ha in mano anche Kumbulla. Lì il prezzo è 28 milioni di euro più 7 di bonus. Il Verona ha avuto delle richieste dall’estero, anche la Juventus si è informata, ma l’Inter sta provando a chiudere inserendo delle contropartite. Il Verona avrebbe un vantaggio cedendolo all’Inter, dato che i nerazzurri sono aperti all’idea di lasciarlo lì un altro anno“.

ESPOSITO – “E’ un giocatore di talento, un predestinato. Ma ci sono dei contatti seri con l’Atalanta, per un’operazione alla Pinamonti. Esposito potrebbe essere una soluzione per l’Atalanta, da capire la formula“.

(Fonte: Sky Sport)