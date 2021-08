Inter, mercato non chiuso? Due nomi ancora in piedi per l’attacco. E occhio a Nandez

In casa Inter, il mercato in entrata è apparentemente chiuso anche se non è da escludere un ultimo rinforzo in attacco

Matteo Pifferi

In casa Inter, il mercato in entrata è apparentemente chiuso anche se non è da escludere un ultimo rinforzo in attacco. I nomi sono due: "Quattro giorni per sistemare le ultime uscite e vedere se dal mercato spunterà un’occasione eventualmente da cogliere, con un eventuale ulteriore rinforzo in attacco - Scamacca difficilissimo, Keita non scalda tutti - qualora Inzaghi e il club non si fidassero fino in fondo delle condizioni di Sanchez , comunque dato sulla via del recupero", spiega infatti Tuttosport.

Non è da cancellare, inoltre, la pista che porterebbe a Nandez ma l'Inter deve prima cedere un centrocampista oltre ad Agoumé, destinato al Brest. "Dunque, è quasi impossibile che si riapra questa pista, a meno che un prestito a Cagliari di un giovane attaccante dell’Inter, non riapra il filo. Ai rossoblù piace Satriano , ma l'uruguaiano dovrebbe rimanere a Milano come quinta punta fino a gennaio, mentre potrebbe entrare in gioco Salcedo", riporta Tuttosport. Per Colidio, invece, si profila una nuova esperienza all'estero o in B mentre Lazaro è destinato al Benfica in prestito secco senza diritto di riscatto.