Mercato Inter, drastico cambio di rotta dopo l’incontro con Conte. “I dirigenti ripetono che…”

Il Coronavirus ha portato ad una contrazione del mercato, cambiando le dinamiche del calcio e ciò si ripercuote anche sull’Inter. “L’atteso vertice di mercato di inizio anno ha portato un drastico cambio di rotta: zero investimenti, risparmi sui costi, stipendi da tagliare”, spiega La Gazzetta dello Sport in merito alla situazione in casa Inter.

“Antonio Conte, che sarà pure un vulcano sempre pronto ad esplodere, ha capito bene la difficoltà del momento. Si è allineato ai suoi manager: non è il momento di battere i pugni, anzi lui, l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio sono sintonizzati sulla stessa (obbligata) frequenza”, aggiunge poi il quotidiano. Conte avrebbe voluto Kanté già durante l’estate scorsa ma l’affare non era alla portata. Ora il tecnico pare aver virato su Paredes, un giocatore che rientra nei canoni del tecnico.

“Quelli che vive l’Inter oggi sono ben più complicati e, anche per questo, i dirigenti ripetono che non si muoverà foglia a gennaio. Però, al netto di tatticismi, se davvero si riuscisse a dare ossigeno alla cassa, è chiaro che i dirigenti accontenteranno l’allenatore”, spiega La Gazzetta dello Sport alludendo ad un gioco di incastri che potrebbe liberare Paredes, qualora il Tottenham desse Alli al PSG, con gli Spurs che potrebbero così virare su Eriksen