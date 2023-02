L’Inter e la missione di Ausilio all’Olimpico: “L’osservato speciale non ruba l’occhio”

"In particolare c'era un osservato speciale del dirigente nerazzurro: Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000 che in questa stagione ha totalizzato 10 gol e 3 assist in 26 partite. Proprio lì, in quello stadio, qualche mese fa Okafor chiuso le porte del Mondiale all'Italia con una grande prestazione. Ieri sera invece la partita dell'ex Basilea non è stata un granché; era anche partito bene provocando il giallo di Ibanez, poi si è perso senza mai creare occasioni particolari. Ausilio era lì a seguirlo ma il ragazzo non ha rubato particolarmente l'occhio e a l'Inter è ancora concentrata su Marcus Thuram che si svincolerà dal Borussia Monchengladbach (occhio alla concorrenza del Bayern e di club di Premier League)”, si legge.