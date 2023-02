Inter-Calhanoglu, fumata bianca per il rinnovo: accordo raggiuto, i dettagli

Mossa per il futuro del club nerazzurro: accordo trovato con il centrocampista turco per il rinnovo, manca solo la firma

"Dopo due stagioni si può dire che l’Inter abbia pescato a zero un gioiello: già nel 2021-22 Calha aveva segnato otto reti, mostrato solidità da mezzala e conquistato il cuore del nuovo popolo, ma in questa nuova annata ha perfino elevato il suo status. Ha arretrato la posizione e, senza Brozo, ha giocato da regista come se non facesse altro da sempre".

"Forse nessuno raccoglie cori come lui, che col ritorno di Brozo potrebbe quasi sdoppiarsi. Un po’ mezzala e un po’ regista aggiunto senza perdere in qualità".

Calha è ormai una pedina imprescindibile per Inzaghi e per la sua Inter e il rinnovo del contratto non può che rappresentare una bella notizia per il presente e per il futuro.