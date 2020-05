Inter, tutto su Tonali: affare nel vivo. Le parole di Ausilio? Il giocatore ha reagito così

L’Inter punta tutto su Sandro Tonali. Le parole rilasciate a Sky Sport dal direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio confermano che sì, da Viale della Liberazione fanno davvero sul serio per il giovane centrocampista del Brescia. L’operazione non è affatto facile, dato che la prima richiesta di Cellino si è attestata sui 50 milioni di euro cash. Ma l’Inter, che fin qui si è spinta fino a 35 milioni più bonus, anche grazie alla cessione di Icardi al Paris Saint-Germain ha intenzione di andare fino in fondo. E le dichiarazioni di Ausilio hanno di certo fatto piacere al giocatore. Ecco quanto scrive la Gazzetta dello Sport a questo proposito:

“I contatti vanno avanti da mesi ma le prossime settimane potrebbero essere quelle delle prime mosse ufficiali, per un’operazione che difficilmente verrà chiusa per meno di 35 milioni di euro più bonus. Cifra che oggi comunque non sarebbe ritenuta sufficiente dal Brescia (…). L’uscita pubblica ha sicuramente fatto piacere al giocatore, anche perché in queste trattative – lunghe e complicate – c’è sempre il timore di esporsi troppo. E invece stavolta i pensieri di Ausilio sembravano quasi carezze, un modo per rassicurare Tonali e fargli capire l’intenzione di andare fino in fondo“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)