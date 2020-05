Ausilio elogia Tonali: “Ha tutti i parametri per far parte dell’Inter. Mancano solo quelli…”

Piero Ausilio ha parlato a Sky Sport del possibile arrivo all’Inter di Sandro Tonali: “Siamo attenti all’animo italiano. Pensiamo che dare un’identità italiana e un senso di appartenenza maggiore è una cosa che possa aiutare nella costruzione della squadra. Quest’anno abbiamo investito su Sensi e Barella, gli anni scorsi su Bastoni, e vogliamo continuare a farlo, fermo restando che la cosa principale è la qualità. Tonali ha la qualità per giocare nell’Italia, ma non so se ha quella economica (ride, ndr) per poter essere acquistato. Di sicuro è un ragazzo che ha tutti i parametri per far parte dell’Inter. Forse mancano solo quelli del Brescia di Cellino…“