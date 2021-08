Addio Lautaro? L’Inter sarebbe già pronta: “In lista oltre a Correa c’è un altro nome”

Qualora Lautaro lasciasse effettivamente l'Inter in questa sessione di mercato, il club nerazzurro non si farebbe trovare impreparato

Qualora Lautaro Martinez lasciasse effettivamente l'Inter in questa sessione di mercato, il club nerazzurro non si farebbe trovare impreparato. Oltre a Correa, infatti, secondo calciomercato.com resiste il numero di Giacomo Raspadori del Sassuolo:

"In ogni caso il club nerazzurro non vuole farsi trovare impreparato e inizia a guardarsi attorno per l'eventuale dopo Lautaro. In questo senso al nome di Giacomo Raspadori del Sassuolo si aggiunge quello di Joaquín Correa, che Simone Inzaghi conosce benissimo avendolo già allenato alla Lazio. Il trequartista argentino è sul mercato, ma Lotito lo valuta almeno 30 milioni di euro e non farà sconti all'Inter, né accetterà delle contropartite tecniche".