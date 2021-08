Lautaro resta senza rinnovo? “Addio nel 2022. E l’Inter proverebbe a realizzare questo colpo”

In questi giorni, si è tornati a parlare con insistenza del futuro di Lautaro Martinez. Il rinnovo con l'Inter, infatti, è bloccato

In questi giorni, si è tornati a parlare con insistenza del futuro di Lautaro Martinez. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 con l'Inter, infatti, è bloccato. Motivo per cui una cessione in quest'ultimo mese di mercato non è uno scenario da escludere. Ma c'è anche un'altra ipotesi: Lautaro, secondo quanto scrive calciomercato.com, potrebbe infatti anche restare a Milano (soprattutto in assenza di congrue offerte) senza rinnovo, rimandando l'addio ai nerazzurri all'estate del 2022. Per la sostituzione, in quel caso, l'Inter potrebbe tentare il colpo Vlahovic dalla Fiorentina: