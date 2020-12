Inter, 2 mercati possibili e dipendono da una figura. Per il centrocampo un giocatore è in pole

Contro il Verona sarà l’ultima partita del 2020, poi ci sarà tempo e modo per puntellare la rosa con alcuni tasselli che Conte ritiene fondamentale. Come ogni mercato invernale, sarà importante cogliere le opportunità come ripete spesso Beppe Marotta. Secondo la Gazzetta dello Sport, esistono due mercati possibili. E dipendono essenzialmente da una figura: Christian Eriksen. “Dal tipo di cessione del danese, si capirà quale tipo di interventi sarà in grado di fare la società di Zhang. Di certo, la linea guida non cambia: il mercato dovrà autofinanziarsi“.

“Le priorità sono due, arcinote. La prima: Conte ha bisogno di un centrocampista. Non è mai stata abbandonata l’idea Paredes, per il quale a settembre era stato imbastito uno scambio con Brozovic. Oggi l’argentino sta giocando con discreta continuità nel Psg, ma non è incedibile. Ecco perché va considerato anche oggi in pole position per il centrocampo. Settore dove c’è pure un altro giocatore che ad Appiano riscuote successo: Renato Sanches. Sul portoghese del Lilla, gestito da Jorge Mendes, si è mosso il Liverpool, anche il Manchester United ha fatto un sondaggio. Pure l’Inter si è informata, il cartellino non costa più di 25 milioni di euro. Altri nomi? Il solito De Paul (ma costa ancor più di Sanches) e in prospettiva il giovane Rovella del Genoa“.

(Gazzetta dello Sport)