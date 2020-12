Inter, anche ieri Eriksen rimasto fuori. Retroscena a fine partita: “Fotografia emblematica”

Christian Eriksen appare sempre più lontano dall’Inter. Anche ieri contro lo Spezia, infatti, Antonio Conte ha deciso di puntare su tutti gli altri centrocampisti, lasciando l’ex Tottenham in panchina dopo un lungo riscaldamento. E Tuttosport racconta un retroscena sul danese a fine partita: “Anche ieri rimasto malinconicamente a guardare, si è allenato nel post partita sul campo insieme agli altri panchinari ma si è intrattenuto da solo, quando gli altri erano già tornati negli spogliatoi, per esercitarsi sui lanci lunghi. Fotografia emblematica di un’avventura iniziata con tanto di servizio fotografico alla Scala e chiusa senza che il danese lasciasse tracce nella breve esperienza milanese. Non è dato a sapersi se più per demeriti suoi oppure per manifesta incompatibilità con Conte. Fatto sta che si è persa un’occasione”.