Inter, nuove voci sul colpo in difesa: “C’è l’accordo: i dettagli del contratto”

Arrivano direttamente dall'Algeria nuovi rumor sul possibile arrivo all'Inter del difensore Mandi, in scadenza con il Betis Siviglia

In Algeria sono sicuri: l'Inter ha concluso l'acquisto del difensore Aissa Mandi. Secondo quanto riferisce il quotidiano Le Buteur, il classe 1991 - in scadenza a fine stagione con il Betis Siviglia - non tornerà in Ligue 1, dove ha vestito la maglia dello Stade Reims.