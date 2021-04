Inter, scudetto e colpi. Marotta ha un grande sogno: “E c’è stata più di qualche telefonata”

In tempo di pandemia, bisogna essere ancora più vigili e pronti a cogliere occasioni. E l'Inter non fa eccezione

In tempo di pandemia, bisogna essere ancora più vigili e pronti a cogliere occasioni che possano al contempo rafforzare la squadra senza, però, gravare troppo sul bilancio del club in termini di spesa per il cartellino. Ecco che, di conseguenza, gli investimenti sui giocatori in scadenza di contratto diventano non solo utili, ma addirittura necessarie. L'Inter, come tutti i club, non fa eccezione. E in dirigenza c'è un maestro come Beppe Marotta, sempre pronto a muoversi in anticipo e a regalare colpi importanti senza grossi esborsi.