AS – Inter, nome nuovo per il centrocampo: sfida a Roma e Napoli

C’è un nome nuovo per il centrocampo dell’Inter e si tratta di Marc Cucurella, mediano del Getafe, prossimo avversario (virus permettendo) dei nerazzurri negli ottavi di finale di Europa League. A riportarlo è AS, secondo cui da viale della Liberazione sarebbero pronti a sfidare Roma e Napoli. Attualmente, in vantaggio ci sarebbe proprio l’Inter di Antonio Conte, che lo avrebbe visionato durante la doppia sfida contro l’Ajax. Anche se da Milano arrivano delle smentite.

Cucurella, classe 1998, sarebbe valutato dal Getafe tra i 22 e i 25 milioni di euro.

(Fonte: AS)