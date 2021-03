Inter, occhi sull’ultima intuizione di Corvino. Scuola Real e stesso procuratore di Icardi

In questa stagione sono tanti i giovani giocatori che soprattutto in B si stanno mettendo in mostra. Uno è Pablo Rodriguez

Gianni Pampinella

In questa stagione sono tanti i giovani giocatori che soprattutto in B si stanno mettendo in mostra. Uno è il diciannovenne Pablo Rodriguez, l’ultima intuizione di Pantaleo Corvino.

"L’attaccante spagnolo scuola Real viaggia a un gol ogni 90’ ed è l’arma in più del Lecce che punta alla promozione. Ha lo stesso procuratore di Icardi e, non a caso, Inter e Samp si sono già informate. Ma la prima opzione resta la Serie A a Lecce", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)