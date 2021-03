Cassano: “Pirlo non ha colpe, è un innovatore. Icardi alla Juve sarebbe…”

Intervenuto alla BoboTV, Antonio Cassano ha parlato così della sconfitta della Juventus contro il Benevento

"Pirlo ha fatto un'analisi perfetta dopo la sconfitta col Benevento però la Juventus avuto però 20/22 palle gol clamorose. La Juve sta avendo tanti bassi e degli alti, sono sempre più convinto che il ciclo sta ricominciare, ma per farlo bisogna prendere giovani forti e 2/3 campioni di livello mondiale. Ma dipenderà tutto da Ronaldo che è ancora capocannoniere nonostante tutto. Se la Juve riparte da Ronaldo, sarà ancora più complicato agire sul mercato. Mandandolo via, puoi prendere un paio di campioni".

"Di responsabilità ad Andrea ne do molto molto poche, farà una grande carriera. Sta avendo difficoltà ma ci ha fatto vedere un'innovazione, qualcosa di diverso, la responsabilità più grande è stata della società dal momento che tu parti con un nuovo ciclo devi buttare fuori 6/7 giocatori e buttare dentro gente fresca. Se dai una Ferrari ad un neopatentato, non ti devi prendere rischi. Non puoi dargli una responsabilità con il giocatore più mediatico del mondo che può crearti dei problemi".

"La Juve potrebbe prendere Icardi, in Italia farebbe ancora 20-25 gol anche se non ha ancora quello status di top top. A che prezzo? Devi dar via Ronaldo prima. Icardi non è al livello di Kané, però occhio che si libera anche Aguero. Icardi però io non lo prenderei, la Juve lo segue da 3 anni. L'unico obiettivo prendibile è Icardi, Haaland invece non va alla Juve, Lewandowski, Salah, Mbappé".