Repubblica – Inter, le tre ragioni dietro il paradosso apparente di Casadei e Asllani

“Il fatto che l'Inter abbia appena salutato uno dei suoi migliori talenti in erba non significa che il club non abbia attenzione per il settore giovanile. Anzi. I nerazzurri nella passata stagione hanno vinto il campionato Primavera. E fra gli innesti per la prima squadra ci sono due ragazzi nati dopo il 2000: il ventenne Asllani, arrivato alla Pinetina dall'Empoli con la formula del prestito oneroso a 4 milioni e 10 più bonus di riscatto, e il 22enne Bellanova, in prestito dal Cagliari sempre per 4 milioni con riscatto fissato a 6. Al tifoso verrebbe naturale chiedersi: perché allora non tenersi Casadei, anziché venderlo e comprare Asllani, visto che le cifre sono più o meno le stesse?