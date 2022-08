Romano: “Chalobah-Inter, Lukaku spinge tanto. Acerbi bloccato ma non fatto. Skriniar…”

Lo scenario per la difesa, ma anche un retroscena su Milan Skriniar. Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell'Inter

Alessandro Cosattini

Lo scenario per la difesa, ma anche un retroscena su Milan Skriniar. In diretta su Twitch, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell'Inter. Ecco quanto evidenziato dal giornalista sulle piste che portano a Trevoh Chalobah e Francesco Acerbi per la retroguardia nerazzurra.

Difesa Inter, lo scenario

“Chalobah? Continuo a dire ciò che mi risulta da venerdì scorso: l’Inter su Chalobah c’è, lo ha chiesto al Chelsea. Acerbi non è un affare fatto, è bloccato, l’Inter si vuole cautelare mancando 8 giorni a fine mercato. Acerbi è un’operazione pronta, ma da venerdì l’Inter sta lavorando forte su Chalobah. Da quello che so, il Chelsea lo cede soltanto in prestito secco, non vuole inserire diritto o obbligo a oggi. Bisogna capire anche la posizione del giocatore, perché nell’Inter giocano sempre gli stessi tre dietro da anni. L’Inter lo sta tentando, Lukaku sta spingendo tanto, non è un’operazione facile. Quella facile e pronta è l’operazione Acerbi per l’Inter.

Retroscena Skriniar

Il messaggio del PSG a tutti è chiaro: è finita l’epoca in cui il club strapaga i giocatori oppure li manda in giro per l’Europa con prestiti pagati. Il PSG vuole chiudere le operazioni alle proprie condizioni. Fosse stato un anno fa, Skriniar era già a Parigi dal 20 giugno. Perché arrivavano con 70 milioni e la chiudevano. Qui sono arrivati a 50 più bonus, 50 più giocatori, perché pensavano che il giocatore valesse quella cifra essendo a scadenza tra un anno”, ha detto al canale Twitch di SOS Fanta.