GdS – Da Bastoni a Skriniar, patto dei 5 big Inter: “Restiamo tutti per lo scudetto”

"Suona più o meno così, proprio come quel modo di dire: «Hai voluto la bicicletta?». Ecco: i big dell’Inter la bici l’hanno voluta. Sono saliti. Anzi, meglio ancora: sono rimasti in sella, senza scendere verso altre destinazioni. Ora è tempo di «pedalare». Di far vedere che cosa sono capaci di fare. E ora vuol dire stasera, primo bivio della stagione, primo esame di un percorso di laurea per l’Inter. Non era una scelta scontata. Ma è frutto di un patto che ha retto, che ha visto società e allenatore spettatori interessati (e felici) per l’esito.