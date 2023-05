L'Inter è pronta a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione, visto che Skriniar lascerà i nerazzurri in direzione Paris Saint-Germain e che il futuro di Danilo D'Ambrosio è ancora in bilico.

Sky Sport conferma le indiscrezioni circolanti in queste ore: Nacho e Pavard sono nel mirino dell'Inter, entrambi. Il difensore spagnolo, in scadenza di contratto con il Real Madrid, è un profilo apprezzato in casa nerazzurra, mentre il francese, legato al Bayern Monaco fino al 2024, resta un profilo di altissimo livello sul quale in Viale della Liberazione vorrebbero puntare. Secondo Gianluca Di Marzio, l'Inter proverà a spingere al termine della stagione: