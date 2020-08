Inter, addio Lautaro? Un super nome va tolto dalla lista: “Pista raffreddata. Lui è tentato…”

Nonostante al momento la trattativa sia in stand by, la possibilità che Lautaro Martinez si trasferisca dall’Inter al Barcellona in questa sessione di mercato è tutt’altro che tramontata. In quest’ottica, ai nerazzurri sono stati accostati molti grandi nomi per l’attacco del 2020-21. A quanto sostiene la Gazzetta dello Sport, però, dalla lista sarebbe il caso di togliere Pierre-Emerick Aubameyang:

“Gol a raffica ed un contratto in scadenza nel prossimo giugno sono il pane e il companatico di una vicenda che lascia tutti con il fiato sospeso. Arteta spinge per il rinnovo, lui batte cassa (almeno 10 milioni netti d’ingaggio), e la questione è davvero intricata. La tentazione di andare al Barcellona o al Psg è forte. C’è chi lo ha accostato all’Inter nell’ottica di una cessione di Lautaro Martinez, ma ormai questa pista si è raffreddata“, si legge.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)