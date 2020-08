Sport – Lautaro al Barça nel 2021? C’è già l’accordo. E con l’Inter si chiude a queste cifre

E’ sempre più Inter, con l’ombra del Barcellona che si dirada all’orizzonte. Questa, al momento, la situazione relativa al futuro di Lautaro Martinez. A confermarlo, in Catalogna, anche il quotidiano Sport, che sottolinea le enormi difficoltà trovate in queste settimane dal Barça per accontentare la richiesta economica del club nerazzurro.

Il club blaugrana, infatti, prima di tentare il definitivo assalto al giocatore deve da una parte sfoltire il reparto d’attacco per far posto eventualmente al Toro, e dall’altra deve operare alcune cessioni per diminuire i costi della rosa e creare un margine per accogliere in squadra l’argentino, che a Barcellona percepirebbe uno stipendio da vero top player.

Come vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri Beto Yaque, agente del giocatore, ha sottolineato come l’attaccante ex Racing de Avellaneda si trovi benissimo a Milano, e che al momento non sta pensando al futuro, se non alle prossime partite europee della squadra di Conte. Dichiarazioni che, se da una parte evidenziano il rapporto tutt’altro che logoro tra Lautaro e l’Inter, dall’altra non chiudono definitivamente la porta a un trasferimento al Barcellona.

E altrimenti non potrebbe essere, dato che, come riporta Sport, Martinez ha da tempo trovato un accordo con il Barça, senza però arrivare a rotture con l’Inter. Che, riferisce la testata, potrebbe accontentarsi di 70 milioni di euro cash più il cartellino di Junior Firpo (che, a quel punto, verrebbe valutato 40 milioni di euro circa). Se ne riparlerà dopo la campagna europea delle due squadre. Intanto, il Barcellona opererà in uscita, per trovare i giusti margini per l’operazione. Altrimenti, conclude Sport, il trasferimento potrebbe concludersi nell’estate del 2021, rimandato dunque di una stagione.

(Fonte: Sport)