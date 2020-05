Inter-Tonali, arriva la grande notizia che fa sognare tutti. E non è finita: “L’affare sarà…”

L’Inter continua in maniera asfissiante il pressing su Sandro Tonali ed è pronta ad affondare il colpo per battere la Juventus e portarsi a casa uno dei giovani italiani più promettenti del prossimo decennio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri starebbero lavorando a un’operazione stile Barella, forti anche del gradimento del giocatore. E’ questa la vera notizia: Tonali gradisce l’Inter ed è attratto dalla prospettiva di giocare per Conte. Scrive il quotidiano:

“Avanti tutta su Sandro Tonali (…). Si lavora anche sulla base di una manovra in stile Barella. Ovvero con un prestito con obbligo di riscatto, e l’inserimento di bonus legati alle presenze. Tutto ciò per ammorbidire una valutazione che, altrimenti, sarebbe di cinquanta milioni cash (…). L’Inter, in tutto questo, ha il forte gradimento di Tonali. Al quale Cellino lascerà l’ultima parola: questo, ovviamente, soltanto a parità di offerte tra i nerazzurri e la Juve. Il progetto di Antonio Conte sembra convincere Tonali, che sceglierà con calma“.

(Fonte: Corriere dello Sport)