SM – Inter, mossa Zhang per bruciare la Juve: 40 mln per il colpaccio. E il giocatore ha detto sì!

L‘Inter si muove e, in attesa di tornare in campo dopo la pausa forzata causa coronavirus, guarda con decisione al futuro. E a un progetto che ha tutte le premesse per diventare davvero vincente. Le indiscrezioni riportate da Sport Mediaset, infatti, parlano di un club nerazzurro sempre più attivo sul mercato, con nomi davvero importante sul taccuino di Marotta e del presidente Zhang. Che, riferisce l’emittente, avrebbe dato il suo ok per un ingente investimento (base dell’operazione 40 milioni di euro più bonus) per provare a chiudere quanto prima con il Brescia per l’arrivo a Milano di Sandro Tonali.

Sul giocatore, da tempo, c’è anche la Juventus, ma da viale della Liberazione avrebbero messo la freccia. L’intento, infatti, è definire a stretto giro di posta i dettagli dell’affare, per evitare qualsiasi contromossa bianconera. Da parte sua, Tonali avrebbe già espresso il suo gradimento per la destinazione Inter. Insomma, l’Inter si muove eccome. Ed è pronta a rinforzare alla grande la rosa a disposizione di Antonio Conte.

(Fonte: Sport Mediaset)