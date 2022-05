Inter, dopo Vidal-Vecino altre 2 cessioni: “Possibile doppio affare da 15mln”

Per un mercato sostenibile e a costo zero, è necessario soprattutto vendere bene, scongiurando la cessione dei big

Per un mercato sostenibile e a costo zero, è necessario soprattutto vendere bene, scongiurando la cessione dei big attraverso operazioni a minor impatto. Secondo quanto riporta Marco Barzaghi tramite il suo canale YouTube, l'Inter potrebbe presto sedersi al tavolo per alcuni nomi in uscita:

"Il mercato dell'Inter dipenderà tanto dalle uscite. Per esempio, la Fiorentina si è fatta avanti e ha chiesto informazioni per Gagliardini e Sensi come possibili sostituti a centrocampo di Torreira. Se il Monza dovesse andare in Serie A, poi, sono in arrivo i riscatti di Pirola e Di Gregorio. E sempre il Monza potrebbe poi farsi avanti per Sensi. Confermato l'interesse dell'Arsenal per Dimarco, ma la richiesta di 20 milioni dell'Inter ha frenato il tutto".