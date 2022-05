CorSera – Dybala? Inter tranquilla, c’è l’intesa. Fatta per Mkhitaryan: i dettagli

L'Inter è vicina a chiudere il colpo Mkhitaryan. L'armeno ha già informato la Roma di aver scelto i nerazzurri

"In settimana è attesa la chiusura per l’affare Mkhitaryan: contratto biennale a 3,5 milioni a stagione. Per Dybala bisognerà attendere, l’Inter non teme di perderlo, l’intesa c’è"