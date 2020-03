Inter, ecco il dopo Lautaro. Conte e Marotta d’accordo sul primo nome: ma è pronto il raddoppio

All’Inter c’è un nome che piace più di tutti per raccogliere l’eredità di Lautaro Martinez, ormai chiaramente destinato al Barcellona. Si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang, 30enne gabonese in scadenza nel 2021 con l’Arsenal. Ma dalla Premier League in nerazzurro potrebbe arrivare anche Olivier Giroud. Ecco come la Gazzetta dello Sport racconta i movimenti in attacco dei nerazzurri:

